Москва, , 09:18 — REGNUM В Москве 5 февраля ожидается похолодание. Об этом сообщает центр «Фобос».

"Показания барометров в столичном регионе станут расти, благодаря чему вероятность осадков пойдет на убыль, из-за облаков выглянет солнце, но северная тяга ветров обеспечит поступление более холодного воздуха, из-за чего температурный фон вернется в климатическое русло февраля», — говорится в прогнозе.

Синоптики ожидают в столице переменную облачность и небольшой снег. Температура воздуха опустится до — 5 градусов. В Подмосковье — до — 7 градусов. В вечернее время произойдёт похолодание. Скорость ветра не превысит 9 м/с.