Москва, , 09:12 — REGNUM В связи с заявлением замминистра здравоохранения Сергея Краевого о готовности России к масштабной инфекции, вызванной новым коронавирусом, телеведущий и главный врач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников на своей странице в телеграмм-канале, в частности, отметил:

«Китай принял беспрецедентные меры. Так или иначе в зоне санитарного контроля (а это не только Ухань) — 35 млн человек. В мировой истории такого ещё не было. Наша задача — своевременное выявление и изоляция. Выявлять завозные случаи и изолировать до того, как пошло «вторичное» распространение. Изолировать настолько, пока больной не перестанет выделять вирус из носоглотки, с выделениями и так далее. Даже если клинически он вполне уже здоров.

Это все дело не населения, а организаторов здравоохранения и властей на местах. Наше дело — мыть руки и надевать маски. А маски помогут? Нет. Но мы рекомендуем. А то лекарств нет, вакцины нет, маски не помогают, сразу всем на ум придёт вопрос Владимира Соловьева, который он мне задал в прямом эфире: «А тогда зачем вы, врачи, вообще нужны?!»

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что Минздрав РФ предпринимает все меры готовности к масштабному распространению инфекционного коронавируса на территории РФ в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья известил замминистра здравоохранения Сергей Краевой.

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Тем временем посольство России в Японии известило о нахождении двух граждан РФ на борту круизного судна Diamond Princess, у пассажиров которого выявлены случаи заражения новой коронавирусной инфекцией.

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