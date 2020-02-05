Ульяновск, , 09:09 — REGNUM В Ульяновской области, где из-за роста заболеваемости ОРВИ закрыли на карантин школы и детсады, ужесточают противоэпидемические мероприятия. Дополнительные меры безопасности будут приняты в образовательных учреждениях, также дополнительно будут развернуты места в больницах, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

По итогам заседания санитарно-противоэпидемической комиссии министр здравоохранения Ульяновской области Сергей Панченко отметил, что во всех учебных заведениях будут организованы дополнительные дезинфекционные мероприятия «с ревизией вентиляционной сети, применением кварцевания».

«Также введен запрет на проведение массовых мероприятий», — сообщил глава минздрава, подчеркнув, что заведующим детсадами рекомендовано перед занятиями осматривать детей, а «при выявлении детей или сотрудников с признаками ОРВИ обеспечить их изоляцию».

В министерстве отмечают, что в регионе для госпитализации пациентов с гриппом и ОРВИ «имеется возможность дополнительно развернуть 1400 коек».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области недельный эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен среди всех категорий населения на 33,2%. В связи со всплеском заболеваемости с 4 февраля приостановлен учебный процесс в школах и детсадах, запрет будет действовать по 10 февраля.

В Роспотребнадзоре напоминают, что «безопасным и эффективным методом» профилактики является одноразовая медицинская маска, которую необходимо менять каждые три часа или чаще. В ведомстве рекомендуют носить маску при пребывании в людных местах и во время сезонного подъёма заболеваемости гриппом.