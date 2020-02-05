Ульяновск, 5 февраля 2020, 09:09 — REGNUM В Ульяновской области, где из-за роста заболеваемости ОРВИ закрыли на карантин школы и детсады, ужесточают противоэпидемические мероприятия. Дополнительные меры безопасности будут приняты в образовательных учреждениях, также дополнительно будут развернуты места в больницах, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.
По итогам заседания санитарно-противоэпидемической комиссии министр здравоохранения Ульяновской области Сергей Панченко отметил, что во всех учебных заведениях будут организованы дополнительные дезинфекционные мероприятия «с ревизией вентиляционной сети, применением кварцевания».
В министерстве отмечают, что в регионе для госпитализации пациентов с гриппом и ОРВИ «имеется возможность дополнительно развернуть 1400 коек».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области недельный эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен среди всех категорий населения на 33,2%. В связи со всплеском заболеваемости с 4 февраля приостановлен учебный процесс в школах и детсадах, запрет будет действовать по 10 февраля.
В Роспотребнадзоре напоминают, что «безопасным и эффективным методом» профилактики является одноразовая медицинская маска, которую необходимо менять каждые три часа или чаще. В ведомстве рекомендуют носить маску при пребывании в людных местах и во время сезонного подъёма заболеваемости гриппом.