Верхняя Пышма, Свердловская область, , 09:09 — REGNUM В свердловской Верхней Пышме бывший председатель муниципального учреждения заплатит в бюджет более 5,6 млн рублей. Таким образом будет возмещён ущерб, который понёс муниципалитет из-за оплаты фактически не выполненных работ, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Инцидент имел место ещё в 2014 году. Между Комитетом жилищно-коммунального хозяйства Верхней Пышмы, который и возглавлял гражданин, и одним из ООО был заключён контракт по ремонту дорог на сумму 50 млн рублей. Затем выяснилось, что более 5,6 млн были потрачены на оплату работ, которые фактически не сделаны. Речь идёт об участке на улице Уральских рабочих площадью 784,4 кв. метра. Однако глава комитета подписал акты приёмки.

Органы СКР дали его действиям уголовно-правовую оценку, но дело прекратили — истекли сроки давности. Тогда прокуратуры пошла в суд и добилась возмещения ущерба. Попытки чиновника обжаловать судебное решение не дали успеха. Акт уже вступил в силу.