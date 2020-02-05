Екатеринбург, , 09:08 — REGNUM Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо примет участие в международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Об этом сообщает «Российская газета».

Как заявил изданию посол Италии в Москве Паскуале Терраччано, чиновник прилетит в город прямо на открытие выставки 7 июля 2020 года.

В 2020 году Италия стала страной-партнёром Иннопрома. Итальянская экспозиция будет представлена в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо».

Как сообщало ИА REGNUM, партнёром «Иннопрома» в 2019 году стала Турция. В 2020 году выставка пройдёт уже в 11-й раз.

Читайте ранее в этом сюжете: Италия станет страной-партнёром ИННОПРОМа в 2020 году