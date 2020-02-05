Нур-Султан, , 09:03 — REGNUM В Казахстане могут запретить использовать слово «лотерея» для всех субъектов, кроме операторов лотереи. Об этом 5 февраля заявила министр культуры и спорта республики Актоты Раимкулова на заседании Мажилиса (парламента).

Министр представила депутатам поправки в законодательство по вопросам лотереи и лотерейной деятельности. По её словам, действующее законодательство не регламентирует наказание за распространение лотерей лицами, которые не являются операторами лотерей.

Это происходит из-за отсутствия правового понятия «распространитель лотерей», считает Раимкулова. Предлагаемые поправки вводят ответственность за незаконное проведение лотерей, что снизит риски мошенничества, добавила министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня 2019 года депутат Мажилиса Нуртай Сабильянов заявил, что в республике необходимо усовершенствовать законодательство в сфере лотерейной деятельности.

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