Пекин, , 09:03 — REGNUM Об успешной эвакуации граждан РФ из китайской центральной провинции Хубэй, ставшей эпицентром распространения новой коронавирусной инфекции, сообщило посольство России в Китае. Об этом 5 февраля сообщается на официальном сайте российской дипмиссии.

«Дипломаты посольства России в Китае, командированные в провинцию Хубэй для оказания содействия в проведении эвакуации российских граждан, успешно осуществили транспортировку наших соотечественников в аэропорт города Ухань», — говорится в сообщении.

Также указывается, что вывоз российских граждан из более чем десяти городов провинции Хубэй осуществлялся с помощью арендованных автобусов, а далее — с помощью двух военно-транспортных самолетов ВКС РФ.

Кроме этого, уточняется, что в общей сложности из провинции Хубэй эвакуировано 144 человека, в том числе 128 граждан России и 16 граждан СНГ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество умерших от пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, на территории материкового Китая выросло до 490 человек.