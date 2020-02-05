Найроби, , 09:04 — REGNUM Бывший президент Кении Даниэл арап Мои будет похоронен 12 февраля на своей родине в селе Кабарак в провинции Рифт-Валли. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на сообщение местных СМИ.

По информации журналистов телерадиокомпании, похоронная служба, которая должна состояться на стадионе Касарани в столице страны, Найроби, назначена на 11 февраля.

Журналист местного телеканала Citizen TV, однако, сообщил, что эти даты являются «предварительными».

Как передавало ИА REGNUM, Дэниэл арап Мои скончался на 96-м году жизни в одной из больниц Найроби рано утром во вторник, 4 февраля.