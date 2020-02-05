Кабул, , 08:57 — REGNUM Рота 2-й пехотной бригады вооруженных сил Грузии прибыла в Афганистан для смены там своих соотечественников. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба грузинского министерства обороны.

Сообщается, что военнослужащие прибыли для охраны крупнейшей немецкой военной базы Мармал в рамках операции «Решительная поддержка», которая формально является не военной. Ротация должна произойти в ближайшие дни.

Стоит отметить, что ранее сотрудник Центра анализа европейской политики Януш Бугайски в своей статье отметил, что Грузия в Афганистане понесла самые ощутимые потери среди союзников США. Из открытых источников известно, что там несут службу 870 грузинских военнослужащих.