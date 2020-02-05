Барнаул, , 08:51 — REGNUM Алтайский доктор с многолетней частной практикой Игорь Червяков сомневается в словах нарколога Даниила Покровского заявившего о токсичности пива и наличии в нём соединений, содержащих кобальт. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он пояснил:

«Любой, даже самый полезный пищевой продукт при чрезмерном употреблении может стать опасным, ведь утверждение что «…разница только в дозе» актуально во все времена. Для начала определимся с парадигмой. Пиво это алкоголь, а алкоголь полезным не бывает!

Теперь что касается приснопамятного кобальта. Увеличение в размерах сердечных полостей или, как назвал его немецкий врач профессор Болингер, баварское «пивное» или «бычье» сердце связано с наличием в пиве имеено кобальта, применяемого в качестве стабилизатора пивной пены. И действительно, пивовары использовали в этом качестве соли этого металла примерно до 60-х годов прошлого века. С тех пор, когда выявилась связь кобальта с развитием «пивного сердца» его в пиве не применяют.

Агентством токсических веществ и регистрации заболеваний (ATSDR, это серьезное ведомство Минздрава США) и Всемирной организацией здравоохранения здоровья кобальт запрещен в качестве добавки к пиву. В Российской Федерации согласно СанПиН хлорида кобальта нет в списке разрешенных пищевых добавок.

Очевидно, эксперт имел ввиду вред не натурального крафтового пива, а вред многочисленных пивных напитков, которыми заставлены полки наших магазинов и которые даже пивом назвать нельзя. Тогда с ним трудно не согласиться. Из чего приготовлены эти алкосмеси вообще никому неизвестно. А вот умеренный прием «лагера», «биттера» или «пилза», не могут принести значимого вреда организму. Дело лишь за малым: выбрать по настоящему качественный напиток!».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский в эфире «Вечерней Москвы» пояснил, что обычное пиво содержит больше токсичных веществ, чем другие алкогольные напитки. Причём самыми вредными пенном напитке он назвал не алкоголь, а «крайне неполезные для здоровья человека» соединения, в том числе, содержащие кобальт.

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