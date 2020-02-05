Пекин, , 08:51 — REGNUM Количество умерших от пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, на территории материкового Китая выросло до 490 человек. Об этом 5 февраля сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Также сообщается, что число инфицированных новой коронавирусной инфекцией возросло более чем до 24,3 тысяч человек.

При этом уточняется, что на долю провинции Хубэй, ставшей эпицентром распространения нового коронавируса, приходится 479 летальных случаев, и что там число зараженных составляет 16,6 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что коронавирус распространяется через капли, образующиеся при чихании и кашле инфицированного человека, после чего люди заражаются, касаясь грязными руками рта, носа или глаз.