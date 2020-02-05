Москва, , 08:35 — REGNUM В связи с озвученной информацией о том, что вакцина от нового коронавируса появится не раньше конца 2021 года, телеведущий и главный врач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале напомнил, что эффективных лекарств от коронавируса пока нет.

«А что есть? Есть комбинированное лекарство, изначально применявшееся для лечения СПИДа, которое применялось в прошлую эпидемию SARS со сдержанным оптимизмом. Раз как-то помогало тогда, значит, может помочь и сейчас против «брата» того коронавируса образца 2002 года.

Есть противовирусное лекарство, которым пытались лечить Эболу. Есть, наконец, Оселтамивир (Тамифлю), эффект то ли есть, то ли нет, но без серьезных побочных явлений. И, наконец, со времён борьбы с SARS остались разработки моноклональных антител к коронавирусу. Тогда не пригодились — эпидемия сама сошла на нет — может, попробовать теперь (напоминаю, новый вирус на 70% схож с предыдущим). То же относится и к вакцине. Разработки остались, в принципе, срок ее создания — три месяца.

Сегодня основное реальное лечение — симптоматическое, поддерживающее. Тем более что те 25% больных из обратившихся в больницы, которые требуют в дальнейшем интенсивного наблюдения, — почти исключительно пожилые люди с фоновыми хроническими заболеваниями», — отметил Александр Мясников.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что вакцина от нового коронавируса появится не раньше конца 2021, года известил директор Российского центра программ ВОЗ «Укрепление здоровья в больницах» Виктор Фрешт.

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