Чебоксары, , 08:34 — REGNUM В Чувашии растёт число заболевших гриппом и ОРВИ. За неделю заболели почти 7 тыс. человек — рост составил 36,7%, сообщили ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по республике.

В Чувашии за неделю (с 24 по 31 января) заболели ОРВИ и гриппом 6 975 человек, из них 64% — несовершеннолетние. Показатель заболеваемости составил 570,1 на 100 тыс. населения, что на 36,7% выше уровня предыдущей недели. В то же время заболеваемость была на 9,3% ниже среднемноголетних значений.

В Чебоксарах за неделю заболеваемость выросла на 36,6% — за указанный период заболели 4 743 человека. Показатель заболеваемости составил 937,7 на 100 тыс. населения.

Всего с начала эпидсезона лабораторно обследованы 1322 больных ОРВИ: у 32 пациентов выделен вирус гриппа А (H1N1/2009), у двоих заболевших — вирус гриппа А (H3N2), у 44 заболевших диагностирован вирус гриппа В, у 49 — вирус парагриппа, у 341 — аденовирусы, у 54 пациентов — РС-вирусы. Кроме того, у 35 человек определено несколько типов вирусов.

В управлении Роспотребнадзора напоминают, что «безопасным и эффективным методом» профилактики является одноразовая медицинская маска, которую необходимо менять каждые три часа или чаще. В ведомстве рекомендуют носить маску при пребывании в людных местах и во время сезонного подъёма заболеваемости гриппом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии утвердили план организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. Всего в нём указано 30 пунктов, реализацию которых начали в регионе с 31 января.

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