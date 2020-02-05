Оренбург, , 08:33 — REGNUM В Оренбургской области на акватории Ириклинского водохранилища выявлена несанкционированная ледовая переправа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Нелегальную ледовую переправу автомобилисты организовали в районе летней паромной переправы между поселками Энергетик Новоорского района и Горный Ерик Кваркенского района. Под риском провала транспорта водители пользуются потенциальной опасной переправой.

Постановлением правительства Оренбургской области выезд на лед транспортных средств вне ледовых переправ запрещен, также как и выезд на лед, где имеются запрещающие знаки.

По данным ГУ МЧС по региону, в 2019/2020 году на территории Оренбургской области нет ни одной санкционированной ледовой переправы.