Владивосток, , 08:35 — REGNUM Ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом в Приморском крае нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе территориального управления Роспотребнадзора.

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По состоянию на среду, 5 февраля, все граждане прибывшие из Китая в Приморье, в обязательном порядке проходят лабораторное обследование на наличие коронавируса и иных возбудителей ОРВИ.

«К настоящему времени все случаи обследования дали отрицательный результат: больных новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV в Приморье не зарегистрировано», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, двое местных жителей в Приморье скрылись от врачей, не дождавшись результатов лабораторного обследования, при том что у них были зафиксированы признаки наличия коронавирусной инфекции.