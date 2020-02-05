, 08:30 — REGNUM Сотрудников аэропорта Виктория-Фолс в западной части Зимбабве, проводящих проверку пассажиров на наличие коронавируса, обвинили в халатном отношении к своим обязанностям. Об этом передает ВВС Africa.

В распространившемся в соцсетях видео сотрудники аэропорта проверяют температуру тела прибывающих пассажиров, не надевая защитных масок. Это вызвало дискуссии о готовности страны к противостоянию угрозе коронавируса, отмечают репортеры.

По информации журналистов телерадиокомпании, на видео один сотрудник стоит с маской на шее, вместо того чтобы прикрывать ей нос и рот. Первоначально видео, сделанное во время визита министра здравоохранения Зимбабве для проверки досмотра прибывающих пассажиров, было размещено на официальном аккаунте министерства здравоохранения Зимбабве в «Твиттере».

В министерстве также заявили, что в стране до сих пор не было зарегистрировано ни одного предполагаемого случая заражения коронавирусом, однако все службы находятся «в состоянии повышенной готовности задействовать национальный механизм реагирования» на чрезвычайную ситуацию.

Зимбабвийцы, комментируя видео, обвинили правительство и работников здравоохранения в халатности.

«Молодой человек, проводящий тест, сам не защищен, а болезнь передается человеку от человека менее, чем за метр. Если вы не можете сделать это правильно, просто не делайте этого», — написал Тьяпо Велемпини .

«Люди на самом деле успеют пройти мимо него, прежде чем он прочитает все, что находится на экране устройства», — прокомментировал другой пользователь.

«Даже путешественники были сбиты с толку этим дурацким, небезопасным и комичным процессом проверки, просто посмотрите на их лица», — добавил другой.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на прошлой неделе выпустила руководящие принципы по использованию масок для лица, советуя работникам здравоохранения использовать их, чтобы защитить себя от заражения.