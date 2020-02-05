Париж, , 08:22 — REGNUM Таможня Франции изъяла более 360 тонн контрабандного табака и сигарет в 2019 году, что на 49% больше, чем в предыдущем году, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что таможня изъяла продукции на сумму 162 миллиона евро, что эквивалентно 18 миллионам пачек сигарет.

Миссии таможни Франции для борьбы с незаконным оборотом табака и сигарет также выросли на 24% в 2019 году.

«Эти превосходные цифры показывают, что борьба с контрабандным табаком стала приоритетом таможни», — отметили в министерстве экономики и финансов страны.

Напомним, с мая 2019 года во Франции был введен штрих-код и специальная наклейка, чтобы отслеживать подлинность каждой пачки сигарет на территории страны. В то время как цена пачки сигарет в конце 2020 года будет стоить около 10 евро.