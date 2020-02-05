Екатеринбург, , 08:21 — REGNUM В Свердловской области с банковских счетов жителей региона за 2019 год похитили почти 30 млн рублей. Об этом на встрече опытных сыщиков и специалистов банковской сферы с представителями СМИ заявил глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Врио начальника управления уголовного розыска Евгений Власов отметил, что с 2018 года отмечен ежегодный рост числа случаев мошеннических действий с помощью мобильной связи и интернета. В 2019 году число таких преступлений выросло в Свердловской области больше чем на 37%. Выявлено 6395 криминальных эпизодов, в основном — в Екатеринбурге, Асбесте, Нижнем Тагиле, Алапаевске, Каменске-Уральском, Первоуральске, Серове и других городах

Валерий Горелых отметил в свою очередь, что в последние годы широко распространились кражи с банковских счетов. Это новый вид преступных посягательств. В 2019 году таких случаев вскрыто 1716, а ущерб составил почти 30 млн.

Власов добавил, что граждан обманывают при покупке и продаже различных товаров. Также мошенники под разными предлогами требуют от граждан данные банковских карт и коды, присылаемые в виде SMS.