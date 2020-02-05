Нижний Новгород, , 08:18 — REGNUM В комитет по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Законодательного собрания Нижегородской области внесён законопроект, который позволит владельцам домов-самостроев, возведённых до 1 сентября 2006 года, бесплатно получить участок. Автор инициативы — губернатор Глеб Никитин. В базе нормативных актов документ зарегистрирован 4 февраля 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В пояснительной записке к законопроекту «О предоставлении отдельным категориям граждан в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в их фактическом пользовании» отмечается, что в Земельном кодексе РФ вопрос выделения наделов бесплатно в собственность определён как полномочия региона.

Право получить участок бесплатно получат те граждане, которые самовольно возвели жилые дома до 1 сентября 2006 года. При этом должны быть соблюдены несколько условий — проживание в этих домах не менее 15 лет на постоянной основе, дом стоит на участке, который пригоден для жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, жильцы ранее не отчуждали «жилое помещение, расположенное на территории Нижегородской области».

Для оформления прав гражданин должен будет обратиться с пакетом документов, подтверждающих вышеперечисленные факты.

Срок действия закона решено ограничить 31 декабря 2021 года.