Владивосток, , 08:20 — REGNUM Во Владивостоке пожарные-спасатели сумели вывести из горящей квартиры шесть человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

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После поступления на пульт пожарно-спасательной службы сообщения о возгорании жилого помещения на улице Луговой, уже через девять минут пожарные прибыли на место и установили, что шесть человек отрезаны дымом и огнём от выхода из помещения.

Используя спецоборудование, спасатели вывели людей в безопасное место. Медицинская помощь никому не понадобилась. Кроме них ещё из дома было эвакуировано 23 жителя. Спустя полтора часа пожар был полностью ликвидирован.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кузбассе в пожаре жилого дома погибли пенсионерка и трое несовершеннолетних детей.