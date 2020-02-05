Оренбург, , 08:13 — REGNUM Европейский суд по правам человека 4 февраля вынес решения в интересах трех жителей Оренбургской области, Алексея А., Александра Б. и Валерия П., которые в разные годы пострадали от пыток в полиции. В качестве компенсации за испытанное насилие со стороны правоохранителей и неэффективное расследований случаев пыток оренбуржцы получат почти 80 тыс. евро, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Комитете против пыток.

В разные годы оренбуржцев задерживали по подозрению в совершению преступлений и в прямом смысле выбивали показания. После общения с полицией Алексей А., Александр Б. и Валерий П. обращались к медикам, чтобы зафиксировать полученные травмы. С возбуждением уголовных дел по фактам превышения полномочий сотрудниками правоохранительных органов возникали трудности. Во всех трех случаях виновные в пытках так и не выявлены.

В пресс-службе УМВД по Оренбургской области отметили, что по фактам проводились неоднократные проверки, материалы которых направлялись в следственные органы.

Европейский суд по правам человека признал, что в отношении всех трех оренбуржцев Российская Федерация нарушила статьи Европейской конвенции, гарантирующие запрет пыток и жестокого обращения, а также право на эффективное расследование. Двум мужчинам присудили компенсацию по 19 400 евро каждому, еще одному — 39 700 евро.

Юрист Комитета против пыток Екатерина Ванслова обратила внимание на то, что 4 февраля Европейский суд по правам человека вынес три постановления по 29 жалобам, которые связаны с применением пыток и жестокого обращения. Общей проблемой является то, что в полиции российские следователи ограничивались лишь проведением проверки вместо полноценного расследования жалоб на пытки.

«Европейский суд уже в который раз отметил, что эта сформировавшаяся практика не может считаться эффективным расследованием. В связи с сегодняшним решением ЕСПЧ, мы будем добиваться от национальных следственных органов проведения эффективного расследования жалоб наших заявителей на пытки в полиции», — сказала правозащитник.