Москва, , 08:06 — REGNUM После того, как российский минздрав известил о подготовке к возможному распространению нового типа коронавируса на территории РФ, главный врач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграмм-канале дал необходимое пояснение:

«Число заражённых и процент смертности толкуется нами неверно. Сегодня мы считаем процент смертности от количества зарегистрированных случаев и он получается около 3%. На самом деле реальных случаев заражения в десятки раз больше: в статистику попадают лишь те, кто обратился в больницу за медицинской помощью.

Те кто остался за пределами медицинского наблюдения со своим кашлем чиханием и соплями в статистику не попали. Да, заболеваемость многократно выше, но это соответственно значит, что истинная смертность многократно соответственно ниже, смерти все регистрируются и исследуются точно.

Что будет дальше? Следующие четыре недели покажут. Сценарий первый: будет распространение до какого-то пика и потом все пойдёт на спад. Сценарий второй: рванет по всему миру. По моему мнению 99,9% за сценарий №1. Не потому что я оптимист, просто подобные эпидемии бывали, вирус, хоть и новый по названию, но на 70% по геному состоит из хорошо уже изученной разновидности короновируса, вызывавшего SARS (аббревиатура «тяжелой острой легочной недостаточности, вызванной вирусом») с 2002 года. Отсюда, кстати и подходы к лечению».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о о подготовке к возможному распространению коронавируса заявил Минздрав РФ. По словам замминистра здравоохранения России Сергея Краевого, точный развития ситуации с коронавирусом нового типа на территории России невозможен из-за отсутствия необходимых коэффициентов, с помощью которых можно было бы высчитать математическую модель.

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