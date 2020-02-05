Париж, , 08:03 — REGNUM Из последнего лагеря мигрантов в Париже было эвакуировано более 400 человек после операции, которая выполняет обещание властей освободить от стихийных лагерей северо-восточную часть столицы, сообщает Le Figaro.

Согласно префектуре региона Иль-де-Франс, эвакуация из Porte de la Villette (19-й округ Парижа), где сотни людей разбили свои палатки, в частности на берегу канала Сен-Дени, началась рано утром.

«Больше нет лагерей, такова была идея. И полиция будет следить за этим местом, чтобы избежать переселения, как это происходит с Порт-д'Аубервилье и Порт-де-ла-Шапель», — говорится в заявлении префектуры Иль-де-Франс.

Известно, что 427 беженцев были доставлены на автобусах в гимназии и приемные центры региона Иль-де-Франс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на юго-востоке Франции ликвидировали лагерь беженцев из Восточной Европы, появившийся возле вокзала города Гренобль.

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