Ухань, Китай, , 08:03 — REGNUM Из китайского Уханя, ставшего эпицентром распространения коронавирусной инфекции, в Тюменскую область отправился после дозаправки второй самолёт ВКС России с эвакуируемыми оттуда гражданами РФ на борту. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Второй самолет Воздушно-космических сил России с эвакуированными гражданами из города Ухань Китайской народной республики вылетел в конечный пункт назначения в Тюменской области», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Также уточняется, что военно-транспортный самолет вывез из Уханя 64 гражданина России с личными вещами, их сопровождают специалисты Минобороны в сфере вирусологии и военные медики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что карантинный пункт для граждан, у которых будут выявлены признаки коронавируса, создают в Хабаровском крае.