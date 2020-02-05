Кемерово, , 07:56 — REGNUM В Новосибирский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» поступили анализы 25 жителей Кемеровской области для исключения возможности инфицирования коронавирусом, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на источник в медицинских кругах региона.

«25 жителей Кузбасса вернулись из Китая, — уточняет издание. — Они прилетели в новосибирский аэропорт «Толмачёво». По прибытии им было принято решение сделать необходимые анализы, чтобы исключить инфицированность опасным вирусом».

Отмечается, что сейчас все кузбассовцы находятся дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кузбассе эпидемический порог превышен на 17,8%.

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