Благовещенск, , 07:47 — REGNUM В одном из магазинов Благовещенска сотрудниками Роспотребнадзора были обнаружены никотинсодержащие жевательные смеси и ароматические изделия без каких-либо документов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Арбитражного суда Приамурья.

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Всего в ходе проверки было обнаружено 408 изделий на сумму 163 200 рублей без подтверждающих безопасность деклараций соответствия и с нарушением требований к маркировке, после чего вся продукция была немедленно изъята из оборота.

Контролирующее ведомство обратилось в Арбитражный суд области с требованием привлечь к ответственности индивидуального предпринимателя и решить вопрос о конфискации товара.

Как сообщало ИА REGNUM, продажа никотинсодержащих жевательных смесей подлежит запрету. Так решил губернатор Приамурья.