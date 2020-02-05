Москва, , 07:46 — REGNUM Второй транспортный самолёт Воздушно-космических сил (ВКС) России, вывозящий из китайского Уханя в Россию ещё 64 человека, вылетел с аэродрома дозаправки Восточного военного округа в Тюменскую область. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

На военном аэродроме второй самолёт также находился около трёх часов. Он был дозаправлен топливом и, по последним данным, уже вылетел в пункт назначения в Тюменской области.

Как сообщало ИА REGNUM, первый самолёт Воздушно-космических сил России с эвакуируемыми из китайского Уханя людьми после дозаправки вылетел в конечный пункт назначения. Пассажиров обоих самолётов сопровождают медики, вирусологи и специалисты Минобороны.

Эвакуируемые из Китая в связи со вспышкой коронавируса граждане России и других стран будут размещены в санатории в 30 километрах от Тюмени. В общей сложности двумя самолётами в регион будет доставлено 144 человека.

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