Пермь, , 07:41 — REGNUM Ленинский суд Перми 4 февраля начал рассматривать дело, где ответчиком является первый заместитель председателя правительства Пермского края Михаил Сюткин, а истец — АО «Декра-Стройэксплуатация», которое требует взыскать долг по оплате жилой площади и коммунальным платежам, теплу и электроэнергии. Такие данные опубликованы на сайте судебной инстанции.

По данным портала 59.ru, объем долга и пени за московскую квартиру, который истец намерен взыскать с Сюткина, составляет 745 тыс. 657 рублей 92 копейки.

Иск зарегистрирован в суде 26 ноября 2019 года. 4 февраля состоялось предварительное заседание по делу. Однако ни истец, ни ответчик на него не явились. Не было и их представителей. АО «Декра-Стройэксплуатация» просило рассмотреть гражданский спор в отсутствие его представителя. Основное слушание дела назначено на 5 марта.

Добавим, Михаил Сюткин был назначен на должность министра строительства и ЖКХ Пермского края 31 марта 2017 года, а впоследствии и на пост первого заместителя председателя правительства Прикамья. До назначения пермским министром Сюткин работал в Москве и возглавлял АО «Кейблраннеррус». За 2018 год Михаил Сюткин задекларировал свои доходы в сумме 4 446 863 рубля.