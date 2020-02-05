Благовещенск, , 07:38 — REGNUM Для обязательной двухнедельной изоляции граждан КНР, прибывающих в Приамурье из Китая, в Благовещенском районе развёрнут специальный пункт.

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Пункт развёрнут на базе амбулатории села Волково, недалеко от Благовещенска, сообщила министр здравоохранения Приамурья Евгения Жарновникова. Пункт предусматривает размещение 40 человек, пишет «АмурИнфо». Пока в пункте нет ни одного человека.

«В случае необходимости вместительность пункта можно нарастить до 60 коек. Граждане КНР на китайской стороне информируются своими представителями о том, что при пересечении границы будут помещены в изолятор на 14 дней, и часть из них отказывается ехать», — сказала глава ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье из-под наблюдения врачей сбежали двое жителей города Фокино, у которых диагностировали подозрение на коронавирус.