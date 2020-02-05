Москва, 5 февраля 2020, 07:30 — REGNUM Доктор экономических наук, публицист Никита Кричевский в связи с появившейся информацией о возможном дефиците чеснока из-за вспышки коронавируса, на своих интернет-ресурсах посоветовал гражданам России закупаться этим пряным овощем и готовится к росту цен:
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ) связали грядущий дефицит чеснока со вспышкой коронавируса в КНР, на который приходится около 80% импорта данной овощной культуры в РФ.
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