Москва, , 07:30 — REGNUM Доктор экономических наук, публицист Никита Кричевский в связи с появившейся информацией о возможном дефиците чеснока из-за вспышки коронавируса, на своих интернет-ресурсах посоветовал гражданам России закупаться этим пряным овощем и готовится к росту цен:

Никита Кричевский «Коронавирус и ограничение поставок в Россию многих продовольственных и промышленных товаров приведёт к росту цен. Если, конечно, соответствующие ведомства не наладят тотальный контроль за поступающей из Китая продукцией. Вопрос «Как?» оставим за скобками. Так, по детской одежде и игрушкам доля китайской продукции доходит до 65%, чеснока — до 80%. Что можно посоветовать: закупайтесь чесноком впрок. Пока он вслед за медицинскими масками не исчез с прилавков».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ) связали грядущий дефицит чеснока со вспышкой коронавируса в КНР, на который приходится около 80% импорта данной овощной культуры в РФ.

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