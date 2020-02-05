Нижний Тагил, Свердловская область, , 07:29 — REGNUM В Нижнем Тагиле трое граждан осуждены за кражи из банкоматов. Об этом журналистам сообщил глава пресс-службы свердловского управления МВД Валерий Горелых.

Приговор вынес Ленинский райсуд. Судья Илья Григорьев установил, что ущерб от деятельности этих злоумышленников составил 8 114 800 рублей. Троица работала с ноября 2017 года по февраль 2019-го, пока не была обезврежена сотрудниками Росгвардии. В группировку входили мужчины 1978, 1973 и 1970 года рождения.

Организовал группировку 46-летний гражданин. Им вменили три случая похищения денег. В суде вина обвиняемых подтвердилась. Им назначены сроки наказания от трёх до четырёх с половиной лет колонии. Также им придётся возмещать причинённый ущерб.