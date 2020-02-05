Лондон, , 07:26 — REGNUM Захоронения с останками примерно 42 человек со связанными за спиной руками были обнаружены в британском городе Букингем во время строительства домов, сообщает портал Livescience.

Останки были найдены еще в декабре. Скелеты оказались закопаны в неглубоких могилах. Предполагается, что это захоронения времен Английской революции XVII века. В настоящее время проводится исследование для определения точного возраста найденных костей.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в американском городе Тампа на территории школы King High School было обнаружено кладбище с останками не менее 145 человек.

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