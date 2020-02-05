Сеул, , 07:22 — REGNUM Два новых случая заражения коронавирусом нового типа были зафиксированы в Южной Корее. Таким образом общее число зараженных в стране достигло 18 человек, сообщает Центр контроля и профилактики заболеваний при южнокорейском министерстве здравоохранения.

Одним из новых выявленных пациентов стал гражданин Южной Кореи, посетивший Сингапур и контактировавший там с зараженным коронавирусом малайцем. Вторым пациентом стала 21-летняя дочь одного из ранее выявленных заболевших. Отмечается, что в настоящее время в Республике Корея на карантине находятся 129 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на конец 4 февраля, число умерших от коронавируса нового типа в китайской провинции Хубэй, где расположен очаг эпидемии, достигло 479 человек. Число заболевших в провинции превысило 16 тысяч человек.

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