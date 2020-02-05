Челябинск, , 07:15 — REGNUM Ледовый городок на площади Революции в Челябинске снова закрыт. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Причиной стала оттепель. Находиться на территории городка небезопасно. Сейчас он огорожен и внутри дежурит охрана.

Как сообщало ИА REGNUM, новогодний городок уже закрывали в январе. Тогда причиной тоже стала оттепель. Напомним, утром 5 февраля в Челябинске прошёл дождь. К вечеру ожидается похолодание и гололёд.

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