Петропавловск-Камчатский, , 07:16 — REGNUM Управление СКР по Камчатскому краю возбудило уголовное дело в связи со смертью пациента в региональном сосудистом центре в связи с отсутствием необходимых расходных материалов, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ — Причинение смерти по неосторожности в следствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Обвиняемых и подозреваемых в деле пока нет. В СК РФ по Камчатскому краю уточнили, что необходимо будет провести экспертизу за пределами региона. По её результатам станет понятно, есть ли связь между смертью пациента и действиями врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, в региональном сосудистом центре Камчатки врачи жалуются на отсутствие необходимых для работы расходных материалов. Ранее в этом лечебном учреждении скончался пациент с инфарктом, которому не смогли помочь из-за отсутствия необходимых материалов, при этом врачи утверждали, что заявки на имя главврача писали еще летом, но конкурсы были объявлены только в декабре 2019 года.