Оренбург, , 07:10 — REGNUM В Центральном районе Оренбурга на пятилетнего мальчика обрушилась снежная масса и наледь, скопившаяся на кровле жилой многоэтажки. Ребёнок госпитализирован, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Надзорное ведомство по факту ЧП проводит проверку. По предварительным данным, 4 февраля дошкольник вместе с бабушкой шел мимо дома № 86 по ул. Восточной, когда с крыши здания обрушился снег. Дом находится на обслуживании ООО «ЖЭУ-Ремстройсервис».

В ходе прокурорской проверки предстоит дать оценку действиям управляющей компании и оценить эффективность работы органов контроля за исполнением норм законодательства о содержании улично-дорожной сети, отметили в областной прокуратуре.