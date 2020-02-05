Красноярск, , 07:06 — REGNUM На заседании правительства Красноярского края 4 февраля одобрен проект постановления о создании в регионе новой особо охраняемой природной территории (ООПТ) — микрозаказника «Жаровский». Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве экологии и рационального природопользования.

Новый микрозаказник займёт площадь около 3 тыс. га. Его сформируют в месте слияния рек Табрат и Казыр по инициативе жителей Курагинского района края.

На территории «Жаровского» зафиксировано 376 видов растений и грибов. В том числе 40 редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, которые занесены в Красную книгу.

Министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Корчашкин подчеркнул, что создание микрозаказника позволит сохранить уникальный природный комплекс лесов Восточного Саяна и генофонд растительного мира.

Корчашкин уточнил, что местные жители не будут испытывать неудобств в связи с созданием микрозаказника. Они по-прежнему смогут беспрепятственно находиться в лесу и собирать для собственных нужд грибы, ягоды, орехи и лекарственные растения.

В минэкологии напомнили, что к началу 2020 года в Красноярском крае создано более 100 заказников регионального значения.

Как сообщало ИА REGNUM, три природных заказника появятся в Хабаровском крае к 2024 году.