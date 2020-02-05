Москва, 5 февраля 2020, 07:07 — REGNUM В среду, 5 февраля, в Москве будет переменная облачность, местами небольшой снег, местами гололедица. Температура воздуха −5… −3 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.
В ночь на 6 февраля в Москве будет переменная облачность преимущественно без осадков, местами гололедица, −12… −7 °С.
Скорость северо-западного (ночью — западного, юго-западного) ветра составит 5−10 м/с. Атмосферное давление 741 мм рт. ст.
В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −8… −3 °С днём и −15… −10 °С ночью.
В четверг, 6 февраля, днём в столице ожидается −6… −4 °С. По области −9… −4 °С. Ночью в регионе −15… −10 °С.