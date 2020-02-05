Кемерово, , 07:05 — REGNUM В Кемеровской области на неделе с 27 января по 2 февраля 2020 года зарегистрировано 18 758 случаев ОРВИ. Интенсивный показатель заболеваемости населения составил 70,1 на 10 тыс. населения. Эпидемический порог превышен на 17,8%, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

«По сравнению с предыдущей неделей число больных возросло на 5 115 человек (+ 37,5%). Превышение недельного порогового уровня на 20 — 25,4% зафиксировано во всех группах детского населения. Заболеваемость лиц старше 15 лет ниже эпидемического порога на 11,1%», — уточнили в ведомстве.

Заболеваемость выше эпидемического порога на 9,5 — 148,1% зарегистрирована на 13 территориях Кузбасса, порогового уровня заболеваемость ОРВИ достигла в двух.

По данным на 3 февраля частично приостановлен учебный процесс в школах села Драченино и посёлка Чкаловский Ленинск-Кузнецкого района.