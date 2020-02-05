Благовещенск, , 07:06 — REGNUM Специалисты приамурского охотнадзора в 2020 году разрешат местным охотникам убить более 1 200 диких кабанов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления по охране животного мира Приамурья.

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По мнению представителей ведомства, эта мера позволит ограничить распространение африканской чумы свиней, причём уничтожение такого числа животных на дальнейшую судьбу популяции кабанов не повлияет: по данным учётов 2019 года, в регионе насчитывалось 15 525 диких свиней — с такой численностью кабаны быстро могут восстановить популяцию.

«Высокая плотность и скученность диких свиней увеличивают риск заноса и быстрого распространения АЧС среди животных», — пояснили специалисты.

Отстрелом будут заниматься представители охотпользователей и сами сотрудники управления по охране животного мира области. Каждого убитого кабана проверят на АЧС в областной ветлаборатории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее массовый отстрел диких свиней начался в Еврейской автономной области.