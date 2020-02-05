Вашингтон, , 06:50 — REGNUM В течение последних девяти дней серверы EVE Online, расположенные в США, подвергаются DDoS-атаке. Об этом 5 февраля сообщил журнал PC Gamer.

Издание пишет, что многие геймеры не могут подключиться к серверам, а те из них, которым удаётся войти в систему, сталкиваются с проблемой неработающих чатов. Проблема есть не только в США, однако геймеры из этой страны больше всего страдают от происходящего.

CEO игрового альянса Bastion, известный под ником Carneros, пожаловался, что из-за этого некоторые геймеры не могут выполнять свою «работу в космосе», из-за чего в игре происходят временые изменения, которые затем превращаются в «постоянные». Он отметил, что администрации игры впоследствии будет очень трудно изменить ситуацию.

«Мы не можем должным образом защищать имущество или бороться с враждебными действиями, которые имеют решающее значение в начале конфликта, — сказал игрок под ником Lord's Servant, являющийся одним из лидеров альянса Forsaken Empire, — врагам за неделю удалось закрепиться в нашем регионе, потому что мы в основном не могли войти в систему и бороться за всё, как обычно».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в EVE Online за $33 тыс. был продан один из самых редких кораблей в игре. Вырученные от этой продажи средства пошли на борьбу с лесными пожарами в Австралии.

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