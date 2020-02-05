Ухань, Китай, , 06:52 — REGNUM В китайский город Ухань утром 5 февраля прибыл первый российский самолет с гуманитарной помощью. Об этом сообщает портал Sina.

Вместе с грузом в Китай прилетели пять российских медицинских специалистов. Вместе с китайскими врачами и учёными они будут работать над созданием вакцины против коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 5 февраля, число инфицированных коронавирусом 2019-nCoV в материковом Китае превышает 24,3 тысячи человек, умерли от него 490 человек.

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В настоящее время ВКС России проводит эвакуацию граждан России и некоторых других стран из Уханя двумя военно-транспортными самолётами.

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