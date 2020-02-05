Благовещенск, , 06:42 — REGNUM Православные верующие в Приамурье помолятся о спасении от коронавирусной инфекции — Благовещенская епархия выполнит просьбу Московского патриархата.

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Соответствующее письмо пришло в Благовещенскую епархию. Также в циркуляре предложены соответствующие слова ектении и молитвы, пишет ПортАмур.

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, вызванной вирусом 2019-nCoV, активно распространяющимся в Китае, с которым граничит Приамурье. По причине серьезного риска для амурчан, живущих на приграничной территории. Благословляется за каждой Божественной литургией возносить ектению и молитву «во время губительного поветрия и смертоносной заразы» до стабилизации ситуации», — сказано в циркулярном письме Московского патриархата.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье от врачей сбежали двое местных жителей, у которых были диагностированы признаки коронавируса.