Вашингтон, , 06:28 — REGNUM Американские власти предпримут все шаги, чтобы защитить граждан страны от коронавируса нового типа, заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Конгрессе.

«Моя администрация предпринимает все необходимые меры для защиты граждан от этой угрозы», — заявил он.

Трамп подчеркнул, что американские эксперты уже тесно сотрудничают с правительством Китая по вопросу борьбы с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США заявили о планах эвакуировать своих граждан из китайского Уханя, где находится очаг эпидемии коронавируса нового типа. Первые авиарейсы в Китай США планируют направить 6 февраля.

Читайте ранее в этом сюжете: США начнут эвакуацию своих граждан из Китая 6 февраля