Лондон, , 06:27 — REGNUM Карточную коллекционную видеоигру Fable Fortune закроют в марте 2020 года. Об этом 5 февраля сообщил журнал PC Gamer.

Разработчики из студий Mediatonic и Flaming Fowl сообщили, что серверы игры будут отключены 4 марта 2020 года. Они написали, что после двух лет и 30 сезонов они вынуждены объявить, что «приключения подходят к концу».

Fable Fortune вышла в ранний доступ в июне 2017 года, полноценный релиз состоялся в феврале 2018-го. Сразу после этого игра перешла на бесплатную модель.

В сентябре 2019 года СМИ сообщили, что компания Playground Games может заниматься разработкой Fable 4, которая будет выполнена в жанре ролевой игры с открытым миром.

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