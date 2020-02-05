Владивосток, , 05:52 — REGNUM В Приморье с пункта пропуска, где у прибывших из Китая граждан России взяли анализы на коронавирус, не дождавшись результатов, убыли в неизвестном направлении двое граждан, имеющих признаки инфекции.

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Это были двое туристов из города Фокино, прибывших в Россию в субботу, 1 февраля. Медики выявили у них симптомы коронавируса, после чего доставили в больницу, где взяли анализы и настоятельно порекомендовали остаться в медучреждении до тех пор, пока не станут известны результаты. Удерживать кого-то насильно они не имеют права, пишет Комсомольская правда.

«Сначала они согласились остаться. Тем более, что выехать за пределы поселка они могли только на автобусе, который в то время уже не работал. Но потом за ними приехали родственники и увезли в Фокино», — рассказал глава Пограничного района Олег Александров.

Как сообщало ИА REGNUM, во вторник, 4 февраля, из Китая в Приморье вернулись ещё 25 граждан России.