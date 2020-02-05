Москва, , 05:42 — REGNUM Транспортный самолёт Воздушно-космических сил (ВКС) России, эвакуирующий из китайского Уханя в Россию первую партию в 80 человек, вылетел из аэродрома дозаправки Восточного военного округа в Тюменскую область. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

На военном аэродроме самолёт находился около трёх часов. За это время самолёт был дозаправлен топливом, запас которого позволяет прибыть в пункт назначения без дополнительной заправки.

Как сообщало ИА REGNUM, второй самолёт Воздушно-космических сил России с эвакуируемыми из китайского Уханя людьми вылетел в Россию. Пассажиров обеих самолётов сопровождают медики, вирусологи и специалисты Минобороны.

Эвакуируемые из Китая в связи со вспышкой коронавируса граждане России и других стран будут размещены в санатории в 30 километрах от Тюмени.

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