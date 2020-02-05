Хабаровск, , 05:37 — REGNUM Доктор политических наук, директор института социально-политических технологий и коммуникаций ТОГУ Илдус Ярулин призвал соотечественников поддержать народ Китая в сегодняшней непростой ситуации с коронавирусом и не становиться невольными участниками развязанной информационной войны против соседней страны, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Смертельно опасен: миру угрожает новый вирус из Китая

«Я считаю, что сейчас всем нам очень важно поддержать народ Китая в той сложной ситуации, в которой оказалась соседняя страна в связи с распространением коронавируса. К счастью, в России, в большинстве, такое понимание есть и у политиков, и у СМИ, и у обычных людей. И президент России Владимир Путин, во время встречи с жителями Череповца, выразил уверенность в том, что Китай с честью сумеет преодолеть этот вызов. Мы, конечно, видим, в социальных сетях, в некоторых российских телеграм-каналах, нагнетание истерии. Отдельные писатели, ссылаясь на весьма сомнительные источники, достоверность которых невозможно проверить, уже дописались и до чумы, и до бактериологического оружия. Советую всем, кто их читает, отнестись к этому критически. Все мы понимаем, что такие писатели получают деньги за написанное. Вряд ли стоит их поддерживать. В борьбе с новым вирусом Китай пошел на совершенно беспрецедентные меры, которые, я уверен, еще станут примером для всего мира — примером того, как надо противостоять эпидемиям. Всем понятно и то, что против Китая ведется масштабная информационная война. Гражданам России уж точно не стоит становиться, вольно или невольно, на сторону тех, кто её развязал. Сейчас как раз тот момент истины, когда Китай, его народ, увидит кто ему настоящий друг, а кто нет», — поделился мнением Илдус Ярулин.

Как сообщало ИА REGNUM, нагнетаемая в социальных сетях, мессенджерах истерия по коронавирусу принимает порой комичные формы. Например, на Сахалине, а также в других регионах Дальнего Востока, граждане боятся подходить к полкам с бананами, считая, что в них находится коронавирус. Объяснения продавцов, что бананы экспортируют из Эквадора, медиков о том, что бананы, равно, как и другие фрукты, овощи не могут служить источником заражения, успеха не имеют. Жители российских регионов партиями скупают медицинские маски и совершенно бессмысленные препараты от всех возможных вирусных заболеваний. Губернатор Камчатки Владимир Илюхин, на всякий случай, приказал проверять на коронавирус не только прибывающих в регион из Китая или стран АТР, но и пассажиров, прилетевших из Хабаровска и Владивостока.