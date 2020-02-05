Москва, , 05:30 — REGNUM Способ противодействия действиям мошенников, использующих подмененные номера для звонков клиентам банков, разработали крупнейшие операторы связи РФ совместно с банковскими организациями. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей данных организаций.

Операторам удалось разработать специальное технологическое решение, с помощью которого банк сможет отслеживать информацию о любых подозрительных вызовах своим клиентам.

В настоящее время система находится на тестировании в нескольких кредитных организациях.

Как передавало ИА REGNUM, в декабре в Сбербанке сообщили, что с начала 2019 года в организацию поступило около 2,5 млн жалоб на телефонное мошенничество. Злоумышленники звонили клиентам, представляясь сотрудниками службы безопасности банка. С 2017 года количество жалоб, принимаемых Сбербанком по данному виду мошенничества, выросло в 15 раз.

Читайте ранее в этом сюжете: Роскачество дало рекомендации для защиты от мошенничества с sim-картами