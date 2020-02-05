Новосибирск, , 05:27 — REGNUM Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Новосибирска оповестила руководителей управляющих организаций о необходимости принять меры из-за плюсовых температур в период с 5 по 7 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Управляющим компании по автоматизированной системе «Sprut» передан сигнал «Оттепель».

"Руководители управляющих организаций по эксплуатации жилого фонда должны обратить особое внимание на состояние крыш, срочно принять меры по очистке их от снега и сосулек, — уточнили в мэрии города. — Кроме того, в местах возможного схода снега и наледи с кровель, козырьков, балконов и других конструкций сотрудники УК должны организовать работу по предупреждению и выставлению ограждений. Жителям многоквартирных домов также необходимо устранить льдообразования со своих балконов и карнизов».

По данным Западно-сибирского гидрометцентра, с 5 по 7 февраля в Новосибирске ожидается повышение температуры воздуха — днём до +1°С.